РФ готовится к поставкам говядины в Малайзию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ и Малайзия договорились ускорить процесс согласования документов, необходимых для начала поставок российской животноводческой продукции на малайзийский рынок.

Экспорт говядины может начаться в кратчайшие сроки после завершения необходимых процедур, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров помощника руководителя службы Артема Даушева с генеральным директором департамента ветеринарных служб министерства сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Акмой бинти Нгах Хамидом по вопросам расширения двустороннего сотрудничества.

"Стороны отметили значительный прогресс в части допуска российской животноводческой продукции на рынок Малайзии, а также договорились ускорить процесс согласования необходимых документов для начала поставок говядины , говяжьих субпродуктов, птицеводческой и молочной продукции", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор выразил готовность российской стороны приступить к отгрузкам говядины в кратчайшие сроки после завершения всех процедур, а также заверил в высоком уровне системы биологического контроля и безопасности на производствах, электронной сертификации товаров, что позволяет отслеживать перемещение продуктов и экспортировать их во многие страны мира.

На переговорах был проявлен взаимный интерес к поставкам кормов и вакцин для животных.

Как сообщалось, по итогам состоявшихся накануне переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом президент РФ Владимир Путин заявил, что российские агропроизводители заинтересованы в расширении экспорта своей мясомолочной продукции в Малайзию, в том числе по стандарту "халяль".