Косачев видит шанс продвинуться вперед на переговорах в Стамбуле в случае нацеленности Киева на результат

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Возможность продвижения вперед на переговорах в Стамбуле имеется, если украинская сторона подойдет к переговорам без шумихи и с нацеленностью на результат, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если украинская сторона подойдет к переговорам так же, как российская - без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат, - шанс на продвижение вперед имеется. Если нет - то нет, без шансов для украинской стороны", - написал Косачев в четверг в своём Telegram-канале.

Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе стамбульских договоренностей 2022 года, но и с учетом новых реалий "на земле", отметил он.

"Состав российской делегации в Стамбуле говорит о многом. Первое - сохранение преемственности и последовательности в наших подходах к урегулированию украинского кризиса. Россия готова продолжать прямые контакты с Киевом на основе согласий, выработанных на Стамбуле-1, с учетом достигнутого тогда, но и, вне всякого сомнения, новых реалий, сложившихся "на земле" в последующие три года", - написал Косачев.

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

В состав делегации также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Согласно распоряжению президента РФ, для переговоров также утверждена группа экспертов, в нее вошли первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, Путин предложил в минувшее воскресенье.