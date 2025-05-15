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В Пятигорске выявили банду рэкетиров, атаковавших туристов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Пятигорске сотрудники полиции и ФСБ пресекли вымогательство денег у туристов, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, по подозрению в вымогательстве задержаны два предполагаемых участника организованной группы.

Подозреваемые, жители Ставрополья, выслеживали мужчин, которые на дорогих автомобилях приезжали в Пятигорск на отдых, установило следствие. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемые заявляли отдыхающим, что задержат их по подозрению в хранении наркотиков, угрожали оружием, надевали наручники и подбрасывали туристам свертки с неизвестным веществом. Затем потерпевшим предлагали избежать уголовного преследования за вознаграждение, привозили их к банкоматам и, забрав деньги, скрывались.

Управление МВД по Ставропольскому краю возбудило по фактам уголовные дела по ч. 2,3 ст. 163 УК (вымогательство организованное группой). Фигуранты дела арестованы.

В УФСБ по Ставропольскому краю сообщили, что преступная группа, в состав которой входило не менее четырех человек, совершила три разбойных нападения с огнестрельным оружием, в результате которых потерпевшим был нанесен ущерб около 1 млн рублей.

Дома у подозреваемых провели восемь обысков, там изъяты банковские карты, мобильные телефоны, автомобиль, а также поддельные удостоверения различных силовых структур.

Ирина Волк МВД Пятигорск ФСБ Ставропольский край
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