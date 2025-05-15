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Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах Распадской, "Силы Сибири" и ГК "Алиот"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах ПАО "Распадская", АО "Угольная компания "Сила Сибири", а также в ООО "Шахта Сибирская" (входит в ГК "Алиот"), сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Так, Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве и эксплуатацию конвейера на шахтоучастке "Октябрьский" (УК "Сила Сибири") из-за превышения допустимой концентрации метана в горной выработке, отсутствия корректировки документации по проведению и креплению выемочного участка "в части параметров дегазации в связи с повышением газообильности очистного забоя", а также из-за нарушений при эксплуатации системы аэрогазового контроля, нарушений взрывобезопасности электрооборудования, эксплуатации техустройства с нарушением требований промбезопасности.

На шахте "Ерунаковская-8" (ПАО "Распадская") суд на 15 суток приостановил проведение конвейерного штрека за несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки, пылевзрывоопасное состояние горной выработки и отсутствие свободного прохода в горной выработке. "Допущено травмирование работника, легкая степень", - говорится в сообщении. Как уточнили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (РУК, управляет активами ПАО "Распадская"), речь идет о частичной приостановке проходки.

На другой шахте ПАО - "Распадской" - Ростехнадзор приостановил монтажно-демонтажные работы на дегазационном трубопроводе изолированной лавы "за несоблюдение и отсутствие разработанных мероприятий по безопасному ведению работ на дегазационном трубопроводе, проложенному по поверхности". В РУК "Интерфаксу" уточнили, что добыча и проходка на шахте "Распадская" продолжаются.

На шахте "Сибирская" (ГК "Алиот") суд на семь суток приостановил проведение подготовительного забоя и эксплуатацию монорельсовой дороги из-за превышения допустимой концентрации метана в горной выработке, невыполнения требований проектных решений "в части дегазации угольного пласта", эксплуатации монорельсовой подвесной дороги с нарушением требований промбезопасности.

Ростехнадзор Распадская Сила Сибири ГК "Алиот"
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