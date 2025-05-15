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Смертность взрослых россиян от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21% за 6 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Смертность взрослого населения России от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, от инсульта - более чем на 15% благодаря мерам, принятым в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нацпроект дал реальные результаты на показатели здоровья населения. (...) В структуре смертности взрослого населения удалось снизить более чем на 21% летальность от инфаркта миокарда - это одна из основных причин смертности", - сказал Мурашко в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что удалось снизить показатели смертности от инсульта более чем на 15%.

Национальный проект "Здравоохранение" реализовывался в РФ с 2019 по 2024 годы.

Михаил Мурашко Минздрав
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