На астраханской птицефабрике ликвидировали открытое горение

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Ахтубинском районе Астраханской области на крупной птицефабрике "Владимировская" потушили открытое горение, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 12:02 (11:02 по Москве - ИФ) - ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар на фабрике начался утром в инкубаторе, сообщалось. что площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно выбрались 17 человек, никто не пострадал, но погибли около 166 тысяч кур.

С января по май 2024 года на "Владимировской" действовал карантин по гриппу птиц. К 2025 году предприятие планировало выйти на производственную мощность.

Производственная база птицефабрики объединяет 9 птичников для содержания взрослых кур несушек (рассчитаны на 675 тысяч голов), 3 птичника для выращивания молодняка кур (рассчитаны на 360 тысяч голов), кормоцех с объемом производства 20 тонн комбикорма в час, зернохранилище на 4 тысячи тонн, яйцесклад. Предприятие поставляет свою продукцию, помимо Астраханской, в Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

Единственным владельцем фабрики, по данным ЕГРЮЛ, выступает Александр Топилин, ему также принадлежит птицефабрика "Маркинская" в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов "Заволжье" и сельхозпредприятие "Лозное" в Волгоградской области. Выручка "Владимировской" в минувшем году упала в 5 раз и составила 283,4 млн рублей, чистый убыток превысил 106 млн рублей против чистой прибыли в 419 млн рублей в 2023 году.