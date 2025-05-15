На комиссии в Госдуме заявили о трудностях с легализацией граждан Киргизии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Легализация в РФ граждан Киргизии, включенных в реестр контролируемых лиц (РКЛ), сталкивается с трудностями, заявил замминистра труда, социального обеспечения и миграции Киргизии Уулу Бакыт Дарманкул.

"В реестр контролируемых лиц на май 2025 года уже включены 593 тысячи иностранных граждан, включая 74 тысячи граждан Киргизии, из них на сегодня легализовано около 4 тысяч граждан", - сказал он в четверг в ходе 11-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Жогорку Кенешем - парламентом Киргизии.

Он отметил, что трудности возникают, "так как работодатель отказывается заключать с ними гражданско-правовые договоры и собственники жилья отказываются их регистрировать".

Кроме того, по словам замминистра, на фоне большого потока иностранных граждан, желающих пройти процедуру легализации, отмечается низкая пропускная способность российских учреждений, занимающихся вопросами миграции. Наибольшие проблемы возникают в Москве и в Подмосковье, отметил он.

Также он считает необходимым увеличить с 90 суток до 180-ти срок пребывания в РФ для граждан Киргизии, прибывающих с целью получения медицинских услуг.

С 5 февраля 2025 года МВД России ведет реестр контролируемых лиц - базу данных, в которую вносятся иностранцы, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ. Сведения об иностранном гражданине исключаются из реестра контролируемых лиц, в частности, в случаях: 1) выезда иностранного гражданина из РФ; 2) приобретения иностранным гражданином законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, в том числе путем получения временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ.

Внесение в РКЛ влечет введение в отношении человека режима высылки, а также ряда ограничений на передвижение, осуществления сделок, доступа к госуслугам.