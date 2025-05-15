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ПАО, обязанные иметь дивполитику по нормам листинга, не смогут ее не утвердить

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Публичные акционерные общества, которые обязаны иметь дивидендную политику по правилам листинга биржи, не смогут отказаться от ее утверждения в отличие от публичных компаний, не включенных в котировальные списки, сообщил источник, знакомый с инициативой Минэкономразвития.

Над введением законодательной обязанности ПАО иметь дивидендную политику Банк России и Минэкономразвития работают около пяти лет. Минэкономразвития летом 2023 года обнародовало соответствующие поправки в закон об акционерных обществах. Но летом 2024 года стало известно об изменении подхода: обновленная редакция проекта обязывала ПАО либо утверждать дивидендную политику, либо публично объяснять причины ее отсутствия.

Сейчас Кодекс корпоративного управления рекомендует, а правила листинга "Мосбиржи" обязывают ПАО из первого и второго уровня листинга иметь дивидендную политику. Однако законопроект Минэкономразвития не конкретизировал, смогут ли эти компании в случае принятия инициативы мотивированно отказаться от утверждения дивидендной политики.

Президентский совет по кодификации гражданского законодательства ранее озвучивал мнение, что проект позволяет абсолютно всем ПАО отказаться от утверждения дивидендной политики. Но такое изменение, по его мнению, "ничем не оправдано" и противоречит утвержденным ЦБ "Основным направлениям развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025-2026 годов", в которых говорится о необходимости утверждения и раскрытия дивидендных политик любых публичных компаний.

Проект вновь был скорректирован - теперь в нем указано, что упомянутые ПАО не смогут воспользоваться опцией на мотивированный отказ от утверждения дивидендной политики, рассказал источник "Интерфакса".

"Решение об отказе от утверждения внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, не может быть принято, если требование о наличии у соответствующего публичного общества такого внутреннего документа предусмотрено нормами допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обращению, листингу и (или) правилами включения ценных бумаг в котировальные списки и их исключения из котировальных списков, установленными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг", - говорится в актуальном редакции проекта.

При этом, по словам источника, общий подход к содержанию дивидендной политики остался прежним. Этот документ должен будет, в частности, предусматривать условия, при которых дивиденды будут выплачиваться, обстоятельства, которые влияют на принятие решения по ним, а также правила определения размера выплат, условия и периодичность пересмотра политики. Также в проекте сохранилось положение об обязанности ПАО объяснять акционерам причину отклонения от дивидендной политики.

Минэкономразвития Банк России Мосбиржа
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