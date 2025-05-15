Лавров заявил, что переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Переговорам по Украине в Стамбуле надо дать шанс, однако нет гарантии, что все пройдет гладко, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надо дать переговорам шанс, но никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем", - сказал он в четверг на заседании Дипломатического клуба.

По словам министра, "наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле, когда парафированные принципы были уже готовы для того, чтобы их класть на договорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием".

"И сейчас, кстати сказать, англичане как поводыри ведут (президента Украины Владимира) Зеленского по джунглям мировой политики", - отметил Лавров.