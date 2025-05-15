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Генсек НАТО надеется на прогресс на российско-украинских переговорах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что с осторожным оптимизмом относится к переговорам России и Украины в Стамбуле, пишет Нurriyet.

"Буду осторожно оптимистичным. Мяч по-прежнему на стороне России. И если она тоже желает в него сыграть, то в течение пары следующих недель можно добиться некоторых прорывов", - заявил он.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал "немедленное и безусловное прекращение огня лучшим, на что можно надеяться вследствие этих технических обсуждений". По словам министра, перемирие позволит затем провести "полноценные переговоры о мире".

В случае отказа от прекращения огня Барро вновь пригрозил России масштабными санкциями в отношении нефтяного и финансового секторов: "США и Евросоюз уже готовят эти ограничения".

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает переговоры в Стамбуле возможностью начать процесс мирного урегулирования.

"Спустя три года неимоверных страданий представилась возможность открыть новую главу", - подчеркнул Фидан.

Евросоюз Марк Рютте НАТО Стамбул Украина Жан-Ноэль Барро Хакан Фидан
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