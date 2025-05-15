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Путин отметил стратегически важное значение беспилотной авиации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотная авиация сегодня приобретает стратегически важное значение как в оборонной, так и гражданской сферах.

В приветствии участникам и гостям Международной вертолетной индустрии "HeliRussia-2025" он отмечает, что теме беспилотной авиации в программе нынешней выставки уделено особое значение.

Как подчеркнул Путин, HeliRussia ярко свидетельствует о высоком международном интересе к отечественной авиатехнике, к результатам труда наших исследователей, конструкторов, испытателей".

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