Путин отметил стратегически важное значение беспилотной авиации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотная авиация сегодня приобретает стратегически важное значение как в оборонной, так и гражданской сферах.

В приветствии участникам и гостям Международной вертолетной индустрии "HeliRussia-2025" он отмечает, что теме беспилотной авиации в программе нынешней выставки уделено особое значение.

Как подчеркнул Путин, HeliRussia ярко свидетельствует о высоком международном интересе к отечественной авиатехнике, к результатам труда наших исследователей, конструкторов, испытателей".