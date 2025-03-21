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В нацпроекты включат меры расширения возможностей спутниковых систем для БПЛА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с "Роскосмосом" обеспечить включение в профильные национальные проекты мероприятия, направленные на расширение возможностей спутниковых навигационных систем для беспилотников.

Это одно из поручений, сформулированных после январского совещания по развитию беспилотных авиационных систем.

Обеспечить реализацию мероприятий правительство и "Роскосмос" должны во взаимодействии с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" и при участии заинтересованных организаций. Мероприятия будут включены в национальные проекты "Беспилотные авиационные системы", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", национальный проект по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Перечень поручений, в частности, предусматривает организацию мер, направленных "на создание, развитие и эксплуатацию низкоорбитальных спутниковых группировок связи и навигации, объектов наземной космической инфраструктуры в целях расширения зоны покрытия, необходимой для связи с беспилотными авиационными системами и управления ими". Кроме того, согласно документу, необходимо, в частности, обеспечить единое правовое регулирование использования названных пространств "в целях внедрения цифровых технологий связи, навигации и наблюдения для повышения безопасности при выполнении полетов беспилотных и пилотируемых воздушных судов".

Также необходимо предпринять меры по созданию и внедрению в России единой системы идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики, предусмотрев возможность определения в режиме реального времени принадлежности беспилотных воздушных судов при помощи данной системы.

Согласно перечню, следует принять меры и к обеспечению роста рынка услуг, предоставляемых с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Роскосмос правительство Владимир Путин
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