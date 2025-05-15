Эстонская организация, связанная с ЛГБТ, признана нежелательной в РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность эстонской НПО Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity.

"Коалиция зарегистрирована в Эстонии в 2013 году как некоммерческое объединение, расположена в Таллине. Деятельность ориентирована на русскоязычное население Восточной Европы и Центральной Азии", - сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

В состав коалиции входят около 97 юридических и физических лиц более чем из 20 стран мира.

"Участники пропагандируют антироссийские взгляды, проводят мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывают западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям", - отмечают в прокуратуре.

Там заявили, что НПО "публикует информацию в защиту прав участников ЛГБТ-движения (запрещено в РФ), осуждая решение Верховного Суда РФ о признании ЛГТБ-движения экстремистской организацией, не поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола".

"Кроме того, коалиция сотрудничает с организациями, деятельность которых также признана нежелательной на территории нашей страны, оказывает поддержку группам и движениям, которые популяризируют идеи ЛГБТ", - сказали в прокуратуре.