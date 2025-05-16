При пожаре на парафиновой фабрике в Башкирии пострадали люди

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Возгорание, приведшее к частичному обрушению здания, произошло на предприятии, производящем парафин в городе Салавате, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии в пятницу.

"В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени (8:00 по московскому - ИФ) в промышленной зоне города Салавата на парафиновой фабрике произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности и соблюдение требований об охране труда.