Причиной ЧП на фабрике в Салавате могли стать нарушения технологического процесса

Пострадали три человека, еще одного ищут под завалами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Несоблюдение технологического процесса, по предварительным данным, стало причиной происшествия на парафиновой фабрике в городе Салавате, в результате которого пострадали три человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии в пятницу.

"Предварительно, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели ищут под завалами одного человека. Трое пострадавших экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас идет тушение разрозненных очагов горения. К ликвидации пожара привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на предприятии, производящем парафин в городе Салавате, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате взрыва часть здания обрушилась.