Поиск

Законопроект о праве вдов участников СВО ездить на машинах погибших мужей одобрен для I чтения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий вдовам (вдовцам) участников специальной военной операции использовать транспортные средства, владельцами которых являлись их супруги.

В пояснительной записке к проекту закона (876678-9) приводится информация уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о поступающих в ее адрес обращениях с просьбами сохранить за вдовами участников СВО, погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы, права использования транспортным средством, которое они реализовывали при жизни супруга, на период оформления наследства.

Сейчас в случае гибели участника СВО, являющегося собственником транспортного средства, регистрационное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД прекращает его государственный учет, и продолжение пользования данным транспортным средством иными лицами влечет административную ответственность.

Таким образом, вдовы участников СВО до вступления в наследство (на срок не менее шести месяцев) лишаются возможности продолжать использовать автомобиль, в том числе для перевозки детей в образовательные и медицинские учреждения.

В связи с этим законопроектом предусматривается, что супруг лица, погибшего в связи с участием (содействием выполнению задач) в СВО, вправе до выдачи свидетельства о праве на наследство использовать транспортное средство, которое было зарегистрировано за участником СВО.

Законопроектом предусматривается механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью участника СВО.

В случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать такое транспортное средство - реализовать преимущественное право пользования.

В законопроекте также предусматривается возможность пережившего супруга участника СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства на основании документов, выдаваемых нотариусом.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция раскрыла аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн руб. в двух регионах РФ

Полиция раскрыла аферу с "Пушкинскими картами" на 30 млн руб. в двух регионах РФ

Делегация РФ встретится в Долмабахче с главой МИД Турции в четверг

Что произошло за день: четверг, 15 мая

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Российская делегация в Стамбуле направилась в Долмабахче

Источник заявил о вероятном переносе переговоров в Стамбуле на пятницу

Президент РФ назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Президент РФ назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза

В Роскомнадзоре заявили о кратком сбое в работе интернет-сервисов

Путин возглавил попечительский совет РАН

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Мединский назвал задачей переговоров рано или поздно выйти на долгосрочный мир

Российская переговорная делегация прибыла в консульство в Стамбуле

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6374 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });