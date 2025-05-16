Законопроект о праве вдов участников СВО ездить на машинах погибших мужей одобрен для I чтения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий вдовам (вдовцам) участников специальной военной операции использовать транспортные средства, владельцами которых являлись их супруги.

В пояснительной записке к проекту закона (876678-9) приводится информация уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о поступающих в ее адрес обращениях с просьбами сохранить за вдовами участников СВО, погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы, права использования транспортным средством, которое они реализовывали при жизни супруга, на период оформления наследства.

Сейчас в случае гибели участника СВО, являющегося собственником транспортного средства, регистрационное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД прекращает его государственный учет, и продолжение пользования данным транспортным средством иными лицами влечет административную ответственность.

Таким образом, вдовы участников СВО до вступления в наследство (на срок не менее шести месяцев) лишаются возможности продолжать использовать автомобиль, в том числе для перевозки детей в образовательные и медицинские учреждения.

В связи с этим законопроектом предусматривается, что супруг лица, погибшего в связи с участием (содействием выполнению задач) в СВО, вправе до выдачи свидетельства о праве на наследство использовать транспортное средство, которое было зарегистрировано за участником СВО.

Законопроектом предусматривается механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью участника СВО.

В случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать такое транспортное средство - реализовать преимущественное право пользования.

В законопроекте также предусматривается возможность пережившего супруга участника СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства на основании документов, выдаваемых нотариусом.