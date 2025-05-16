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Шахтеров трех шахт в Кузбассе эвакуируют из-за энергоаварии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шахтеров шахт им. Кирова и Комсомолец (обе входят в АО "СУЭК-Кузбасс") эвакуируют из-за энергоаварии, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В связи с аварией на внешней трансформаторной подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах им. С.М. Кирова и Комсомолец. Персонал выводится на поверхность. Пострадавших нет", - сообщил представитель "СУЭК-Кузбасса".

В министерстве угольной промышленности Кемеровской области "Интерфаксу" уточнили, что также ведется эвакуация горняков на шахте Байкаимская (АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь").

По словам представителя министерства, работники поднимаются с рабочих мест под землей, "задействован план ликвидации аварии". Он подтвердил, что причиной эвакуации стала энергоавария.

АО "СУЭК-Кузбасс" Кузбасс Кемеровская область
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