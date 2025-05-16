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Шахтёров семи шахт в Кузбассе эвакуируют из-за энергоаварии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Шахтёров семи шахт эвакуируют в Кузбассе из-за энергоаварии, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

"В результате аварии на высоковольтной линии произошло отключение от электроэнергии семи шахт (из шести шахт люди выведены на поверхность, на шахте имени Кирова 280 человек выводятся на поверхность, пострадавших нет)", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что эвакуация ведётся из шахт им. Кирова и Комсомолец (обе входят в АО "СУЭК-Кузбасс"), а также шахты "Байкаимская" (АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" ).

В свою очередь, в ПАО "Россети Сибирь" "Интерфаксу" сообщили, что в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме. "В мероприятиях задействовано шесть бригад специалистов и семь единиц техники. Ранее действием защит отключилась воздушная линия 110 кВ. Причины технологического нарушения уточняются", - сказали в компании.

Кузбасс Кузбассразрезуголь МЧС СУЭК-Кузбасс
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