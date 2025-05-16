Кремль не получал содержательных предложений о возобновлению работы Совета Россия-НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Каких-либо содержательных предложений от США по возобновлению работы Совета Россия-НАТО не поступало, в нынешних условиях об этом трудно говорить, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счет не было. Насколько я понимаю, речь идет о рассуждениях в СМИ", - сказал он, комментируя сообщение Bloomberg о том, что США якобы предлагают возобновить работу Совета Россия-НАТО.

"Конечно, сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства и какого-то диалога в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Россией - трудно об этом говорить, безусловно", - отметил он.

При этом, по мнению Пескова, "все вопросы, связанные с безопасностью, стратстабильностью на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать". "И делать это нужно начинать как можно скорее", - сказал он.