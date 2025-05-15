Bloomberg сообщил о предложении США возродить Совет Россия-НАТО

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона обновила свое предложение по украинскому урегулированию, включив в него инициативу по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, США предложили возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО. Агентство напоминает, что взаимодействие в таком формате прекратилось после начала Россией спецоперации на Украине в 2022 году.

Уже озвученные ранее предложения Вашингтона включали, в частности, замораживание конфликта по всей нынешней линии фронта, признание США Крымского полуострова российским, а также снятие санкций с России, напоминает агентство, а Украина бы получила гарантии в сфере безопасности и право развивать свои собственные вооруженные силы.