Источник сообщил о встрече Мединского с представителем США перед началом переговоров с Украиной

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU -Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский встретился с представителем США перед началом российско-украинских переговоров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с организацией переговоров.

"Мединский встретился перед началом прямых российско-украинских переговоров с представителем США", - сказал собеседник агентства, не уточнив визави Мединского.

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