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Долю курящих в РФ к 2030 году планируют снизить до 16%

Долю курящих в РФ к 2030 году планируют снизить до 16%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Долю курильщиков среди россиян в возрасте 15 лет и старше планируется снизить к 2030 году до 16%.

"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более: 18,6% - 2024 год (факт); 18,17% - 2025 год (цель); 16% - 2030 год (цель)", - говорится в презентации, которую министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко продемонстрировал на расширенном заседании коллегии Минздрава.

Потребление алкоголя на душу населения составило 8,38 литра этанола в 2024 году. Планируется, что этот показатель в 2030 году составит 7,8 литра, отмечается в материалах.

К 2030 году планируется увеличить в полтора раза долю граждан, ведущих здоровый образ жизни - до 13,6%. В 2024 году этот показатель составил 9,7%.

Михаил Мурашко Минздрав
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