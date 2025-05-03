Более 3 км анапских пляжей очищены от мазута

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Спецтехника очистила от мазута порядка 3 км береговой линии в Анапе (Краснодарский край) - от морского вокзала до пляжа "Бора-Бора", сообщает в субботу оперштаб региона.

По мере завершения работ на отдельных участках данные передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецтехника начала системную механизированную очистку побережья с 16 апреля. Работы идут в несколько этапов. На первом - просеивают верхние слои песка. На втором - грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают.

Системная механизированная очистка пляжей Анапы продолжается. Сейчас работы идут на участке от санатория "Кристалл" до моста около технополиса "Эра", добавили в оперштабе.