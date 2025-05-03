Поиск

Более 3 км анапских пляжей очищены от мазута

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Спецтехника очистила от мазута порядка 3 км береговой линии в Анапе (Краснодарский край) - от морского вокзала до пляжа "Бора-Бора", сообщает в субботу оперштаб региона.

В РоссииВ правительстве Кубани обсуждают отмену турналога для пострадавших от мазута районовЧитать подробнее

По мере завершения работ на отдельных участках данные передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецтехника начала системную механизированную очистку побережья с 16 апреля. Работы идут в несколько этапов. На первом - просеивают верхние слои песка. На втором - грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. На заключительном этапе перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают.

Системная механизированная очистка пляжей Анапы продолжается. Сейчас работы идут на участке от санатория "Кристалл" до моста около технополиса "Эра", добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 03 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Минобороны РФ заявило об отражении ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму

Выросло число тюменских территорий, где из-за паводка введен режим ЧС

Путин рассказал, что ему постоянно приходится бороться с желанием кому-нибудь "врезать"

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки дронов

Уровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметку

Уровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметку
Военная операция на Украине

Возгорание на зерновом терминале в Новороссийске после падения обломков БПЛА потушили

Военная операция на Украине

Над регионами России за ночь сбили 170 беспилотников ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6309 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });