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Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки

Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Открытие пляжей Анапы в текущем сезоне зависит от того, как быстро и эффективно проведут мероприятия по их очистке, сообщила "Интерфаксу" в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей", - сказала она, отвечая на вопрос, если ли вероятность того, что пляжи Анапы в текущем сезоне будут открыты.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуацию на пляжах Анапы "мониторят буквально каждый день".

В РоссииЗначительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского районаЗначительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского районаЧитать подробнее

Ранее Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе Краснодарского края не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

При этом в Роспотребнадзоре "Интерфаксу" сообщали, что в результате проведенных исследований специалистами в Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское и городе Новороссийск, Республике Крым и Севастополе, по данным ведомства, "не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей".

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Хроника 15 декабря 2024 года – 10 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Роспотребнадзор Анна Попова
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