ЦБ сохраняет план повысить имущественный ценз для "квалов" в 2026 году до 24 млн рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет планы по повышению с 2026 года имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным до 24 млн рублей, в дальнейшем возможен пересмотр этой планки в зависимости от макроэкономической ситуации.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Сейчас на повестке дня этот вопрос не стоит. Двухэтапное повышение проводится в соответствии с нашим планом, который всем известен. Но любые численные значения критериев привязаны к определенным макроэкономическим показателям - к росту заработной платы, к росту доходов, к инфляции и т.д. Они не возникают сами по себе. Поэтому в будущем мы, возможно, будем их пересматривать", - сказал Мамута.

"Мы всегда говорили, что имущественный критерий меньше всего показывает уровень знаний инвестора. Поэтому мы будем смотреть, насколько эффективно, быстро и качественно происходит переход к другим критериям и учитывать это", - добавил он.

По его словам, говорить об эффектах произошедшего в этом году повышения ценза с 6 млн до 12 млн рублей пока рано. "Мы рассчитываем, что по итогам 2025 года изменится структура квалификации и произойдет перебалансировка рынка в пользу более эффективных инструментов, подразумевающих действительно оценку квалификации. Если в 2024 году больше половины инвесторов становилось квалифицированными именно по имущественному критерию, и это основная причина, которая подтолкнула нас к реформе, к его увеличению, то в 2025 году, по нашим ожиданиям, произойдет смещение в сторону таких критериев, как знания, образование и опыт совершения сделок", - отметил Мамута.

Сейчас, по оценке ЦБ, количество квалинвесторов составляет почти 880 тысяч.