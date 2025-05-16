Четыре человека погибли в результате обстрела Херсонской области со стороны ВСУ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки погибли четыре мирных жителя Херсонщины. Обстрелы противника привели к гибели людей в Великой Лепетихе, Малой Лепетихе, Рыбальче и Забарино", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обстрелу подвергались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Забарино, Кардашинка, Подстепное и Обрывки.