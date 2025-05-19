В Херсонской области в результате обстрелов пострадали три человека

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Два сотрудника МЧС и мирный житель пострадали в результате обстрелов Херсонской области, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

"(В селе Старая Маячка. - ИФ) пострадали два пожарных, их доставили в Скадовскую ЦРБ. В Новой Каховке ранен местный житель. Сейчас он находится в больнице", - написал Сальдо.

По его словам, спасатели прибыли тушить магазин, который загорелся в результате атаки дронов, и попали под повторный обстрел.