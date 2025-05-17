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Температурные аномалии ожидаются на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Температура значительно ниже нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком АО, в Бурятии и в Иркутской области, значительно теплее нормы в ближайшие дни будет в регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть регионы, где значительная отрицательная аномалия температуры. В Уральском федеральном округе это Ямало-Ненецкий автономный округ, где с 18 по 21 мая температура на 7-8 градусов ниже нормы и морозы будут до минус 10. В Бурятии 17-19 мая температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, а морозы будут достигать минус 6 градусов", - сказал Вильфанд.

Также морозы до минус 6 градусов и температура в целом ниже нормы на 4-6 градусов будет в Иркутской области.

"И есть регион, где будет очень высокая температура - это юг Сибири, Кемеровская область. Там 18-19 мая температура на 6-8 градусов выше нормы и будет от плюс 19 до плюс 26 градусов", - сказал Вильфанд.

17 и 18 мая на юге Алтайского края температура будет на 11-12 градусов выше нормы и будет повышаться до плюс 34 - плюс 37 градусов. "Это невыносимая жара", - отметил Вильфанд. Однако, уже в начале следующей недели температура вернётся к норме - до плюс 14 - плюс 19 градусов.

В республике Алтай в выходные температура будет на 7-12 градусов выше нормы, но там максимальные значения будут плюс 29 - плюс 33, уточнил Вильфанд.

"На севере Таймыра, температура аж на 6-7 градусов выше нормы, она должна быть сейчас днем около нуля, а будет аж плюс 6 - плюс 7 градусов", - добавил Вильфанд.

На Дальнем Востоке, а именно на Сахалине, как уточнил метеоролог, 17-18 мая температура будет на 7 градусов выше нормы и днем будет подниматься до плюс 17 - плюс 19. "Это редко бывает на Сахалине в это время", - добавил он.

Урал Сибирь Дальний Восток погода Гидрометцентр Роман Вильфанд
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