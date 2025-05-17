В Курской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное атакой дрона

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Энергетики полностью возобновили электроснабжение, нарушенное накануне в результате атаки ВСУ на подстанцию в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске. В результате удара вражеского дрона без света остались 78 населённых пунктов Рыльского района, а также посёлки Коренево и Глушково. Сейчас подача электричества полностью возобновлена", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Накануне вечером Хинштейн сообщил об атаке украинского FPV-дрона на электроподстанцию в Рыльске. В результате удара был незначительно повреждён трансформатор. Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в посёлках Коренево и Глушково, которые запитаны от Рыльской подстанции.