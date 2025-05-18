Женщина погибла при сбросе взрывчатки с украинского дрона в Курской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона ВСУ в Хомутовском районе, погиб один человек.

"Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн отметил, что возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек было ликвидировано пожарными и добровольцами.