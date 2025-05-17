Песков назвал встречу глав РФ и Украины возможной при определенных договоренностях переговорщиков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при достижении определенных договоренностей переговорщиками двух стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон" - сказал он журналистам в субботу.

Ранее руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств.