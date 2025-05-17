Под контроль российских войск перешел населенный пункт Александрополь в ДНР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Александрополь в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

В ходе боев военнослужащие группировки "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск (ДНР), говорится в сводке.

Как сообщается, потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.