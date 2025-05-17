Группировки войск "Запад" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" вклиниваются в глубину обороны украинской армии, группировки "Запад" и "Южная" за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, заявили в субботу в министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зелёное Поле и Комар Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, ВСУ потеряли на этом участке свыше 160 военных, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отметили в Минобороны. Как заявили в ведомстве, нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково, Андреевка, Купянск Харьковской области и Карповка (ДНР).

Тут ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, говорится в сообщении российского военного ведомства. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов, отмечается в сводке.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Семёновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, "в результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области".

Как заявили в Минобороны РФ, потери ВСУ на этом участке составили до 140 военных, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов, отметили в ведомстве.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Осокоровка, Берислав, Понятовка и Антоновка Херсонской области, говорится в сообщении Минобороны РФ. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, сказано в сообщении министерства.