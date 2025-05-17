Путин поручил рассмотреть вопрос поддержки проектов по туристической инфраструктуре в Арктической зоне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов, территории которых входят в состав Арктической зоны РФ, рассмотреть вопрос о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры в этой зоне.

Перечень поручений главы государства по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта этого года опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Рассмотреть, в том числе с учетом ранее данных поручений, вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации, и о включении в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря", - говорится в документе.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2025 года.