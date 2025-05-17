В ДТП с участием автобуса в Подмосковье пострадали 12 человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Двенадцать человек пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Раменском округе Подмосковья, сообщает телеграм-канал Минтранса Московской области.

ДТП произошло на Новорязанском шоссе, в аварию попал автобус маршрута №331.

По данным ведомства, грузовик без соответствующих аварийных знаков стоял в третьем ряду после ДТП с другим автомобилем, когда в него врезался автобус.

Движение на участке шоссе затруднено.

В министерстве также отметили, что перед выходом на рейс водитель прошёл медицинский осмотр и был допущен к работе. Транспортное средство выпущено на линию в исправном состоянии.