Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Сергиевом Посаде

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Авария, в которой погибли четыре человека, произошла в Сергиевом Посаде, сообщили в прокуратуре Московской области.

По предварительным данным, на 87-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" столкнулись "КАМАЗ" и микроавтобус "Мерседес". Четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела (часть 5 статьи 264 УК РФ).