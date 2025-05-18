Семь украинских БПЛА сбили за ночь над двумя областями РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье российские военные уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БпЛА - над территорией Белгородской области, три БпЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

В ночь на 16 мая российские военные уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников. 43 дрона были нейтрализованы над акваторией Черного моря, 21 - над Крымом, один - над Белгородской областью.