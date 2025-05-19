За ночь средства ПВО уничтожили 35 украинских дронов в Крыму, Брянской и Белгородской областях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 26 беспилотников над территорией Крыма, восемь в Брянской области и один в Белгородской области, сообщили в министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА - над территорией Республики Крым, восемь - над территорией Брянской области, один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.