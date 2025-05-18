Населенный пункт Богатырь в ДНР перешел под российский контроль

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Богатырь, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное (ДНР) и Берёзовое Днепропетровской области, говорится в сводке.

Отмечается, что ВСУ потеряли в этих боях свыше 175 военных, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.