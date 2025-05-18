Минобороны РФ заявило об ослаблении обороны ВСУ на южнодонецком направлении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Установление контроля над селом Богатырь в ДНР нанесло серьезный удар по обороне украинской армии на южнодонецком направлении, сообщает министерство обороны РФ.

"Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ВСУ "превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью".

"Несколько оборонительных рубежей, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1 400 зданий и строений - на данном рубеже противник рассчитывал остановить продвижение подразделений группировки "Восток", военнослужащие которой в считанные дни установили контроль над селом и продолжают методично продвигаться вперед, ломая линию обороны противника и освобождая земли", - сказали в министерстве.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что военнослужащие из состава группировки "Восток" взяли Богатырь под свой контроль.

Боевые задачи здесь выполнили военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток", говорится в сообщении.

Минобороны в воскресенье опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Восток" в ходе установления контроля над населенным пунктом Богатырь в ДНР.