Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,1%

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует уверенный подъем, отыгрывая новости о планируемом телефонном разговоре президентов США и России для обсуждения пути прекращения украинского конфликта. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов прибавил 2,1% к уровню закрытия основной сессии в пятницу; лидируют в росте акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2900,74 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 мая, составляет 80,7689 руб. (+45,55 копейки).

Подорожали также акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,8% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%).

В минувшую пятницу в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Российская сторона приняла к сведению запрос украинской делегации о прямых переговорах между главами государств, заявил руководитель переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в субботу, что в Кремле считают возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при достижении определенных договоренностей переговорщиками двух стран.

По его словам, Москва подготовит свой перечень условий для прекращения огня, обменяется соответствующими документами с Украиной, анонсировать их содержание не предполагается, поскольку переговоры должны проходить в закрытом режиме. Так он ответил на вопрос, будет ли Москва при подготовке документа брать за основу Стамбульские договоренности.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск - ИФ)", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

"Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после этого - одновременно с президентом Зеленским и с некоторыми членами НАТО", - добавил президент США.

Позже в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора президента РФ и президента США. "Разговор готовится", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на сообщения о завершении первого раунда переговоров РФ-Украина российский фондовый рынок отреагировал позитивно, а на выходных оптимизм был подогрет новостями о планируемом телефонном разговоре президентов США и России.

Индекс МосБиржи формирует сходящийся треугольник, выход из которого имеет равнозначные шансы на движение вверх или вниз. Стоит ожидать закрытия двух дней вне треугольника для определения будущего движения, считает аналитик.

Индексы акций в США в пятницу выросли на 0,5-0,8%, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и экономические прогнозы.

Число новостроек в США в апреле выросло на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,361 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек составляло 1,339 млн, а не 1,324 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост с объявленного ранее мартовского уровня до 1,37 млн, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Штатах в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до минимума с июня 2022 года - и является вторым самым низким показателем за все время наблюдений. Эксперты ожидали подъема индекса в этом месяце до 53,4 пункта.

Рост экономики США замедлится в 2025 году, но страна не впадет в рецессию, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Подъем ВВП может составить 0,5-1% в этом году, поскольку неопределенность и опасения относительно будущего оказывают давление на потребителей.

Глава ФРБ Атланты также повторил, что видит одно снижение базовой процентной ставки в текущем году. "Отчасти это потому, что, на мой взгляд, неопределенность вряд ли быстро разрешится", - пояснил он в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что рецессия в американской экономике все еще возможна, несмотря на недавнее снижение взаимных импортных пошлин с Китаем.

"Если рецессия случится, я не знаю, насколько масштабной и длительной она будет. Надеюсь, мы избежим этого, но пока не стоит исключать такой возможности", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Тем временем в Азии в понедельник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-1,4%).

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии также проседают в рамках коррекции после роста в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,13 за баррель (-0,4%), июньская цена фьючерса на WTI - $62,35 за баррель (-0,3%).

Поддержку нефтяным котировкам на минувшей неделе оказали надежды на нормализацию торговых отношений между Китаем и США (на прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней).