Минюст предложил расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предлагает расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки, заявил замглавы ведомства Вадим Федоров на ХIII Петербургском международном юридическом форуме.

"Предлагается криминализировать неправомерное воздействие на компьютерную информацию посредством DDoS атак", - сказал он.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена за "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и за "создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

Выступая на форуме, Федоров также затронул тему распространения безналичных расчетов, которая позволяет мошенникам мгновенно совершать переводы между счетами разных лиц и выводить похищенные средства. При этом, отметил он, имеющиеся у правоохранительных органов механизмы не рассчитаны на противодействие подобным угрозам.

"В связи с этим планируется предусмотреть новую меру принуждения восстановлений операций с денежными средствами. Она предполагает прекращение на 10 дней расходных операций по счетам, если они используются в преступной деятельности", - сказал Федоров.

Это, по мнению Федорова, позволит пресекать вывод мошенниками похищенных денег.

Также замминистра затронул вопросы, связанные с арестом и фактическим изъятием цифровой валюты. По его словам, данный вид активов предпочтителен для преступников своей анонимностью и отсутствием централизованного контроля. Так, отметил Федоров, цифровую валюту нельзя физически изъять, как в случае с наличными денежными средствами и ценностями.

"Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для цели ареста и последующей конфискации. Одновременно предлагается установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности", - сказал замминистра.

По его словам, к участию планируется привлекать специалистов, которые будут определять набор необходимых мер, обеспечивающих сохранность цифровой валюты для последующей конфискации или погашения требований потерпевших.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая.