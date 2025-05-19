Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа сейчас не готовится

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не готовится, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас не готовится, но, когда президенты посчитают необходимым, это будет сделано", - сказал он журналистам.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что он устал от переговоров "на низком уровне".

"Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа по урегулированию, связанная с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. Российская сторона к этой работе готова", - отреагировал Песков.