Трамп заявил, что для украинского урегулирования требуется его встреча с Путиным

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал Трамп журналистам на борту самолета, направляясь в ОАЭ.

Он добавил, что нужно принять этот факт, "вне зависимости от того, нравится вам это или нет".

По утверждению американского лидера, российский президент рассматривал возможность поездки в Турции. "Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, так как меня там нет", - сказал Трамп.

При этом, президент США, говоря об Украине, подчеркнул, что "нам нужно найти решение, потому что слишком много людей гибнет".

Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи президентов РФ и США на ближайшие дни пока не ведется.

"Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего", - сказал он.

Президент США также заявил, что не имеет претензий относительно состава делегации РФ, прибывшей в Стамбул на переговоры с украинской стороной.

"Я не разочарован российской делегацией в Турции", - приводит его слова Bloomberg.

При этом президент США подчеркнул, что у него нет подробной информации о российских переговорщиках. "Я ничего не знаю о российской делегации", - сказал Трамп.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что эта делегация, по его мнению, - "низкого уровня".



