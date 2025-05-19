Путин подписал указ о мониторинге вреда, причиненного РФ иностранными источниками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О государственном мониторинге вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям иностранными источниками".

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях совершенствования защиты национальных интересов Российской Федерации постановляю: установить, что органы прокуратуры Российской Федерации (...) организуют и осуществляют сбор, проверку, учет и систематизацию сведений о вреде, причиненном Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, жизни и здоровью физических лиц и их имуществу, имуществу организаций (за исключением вреда, причиненного в связи с введением ограничительных мер в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских организаций) иностранными источниками государствами и территориями, определяемыми правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", и действующими в их интересах органами, физическими лицами и организациями, в отношении которых имеются сведения об их причастности к причинению такого вреда", - говорится в указе.

Согласно документу, Генпрокуратуре РФ необходимо в месячный срок, в частности, организовать ведение регистра сведений об указанном вреде и определить состав таких сведений.