Поиск

Путин подписал указ о мониторинге вреда, причиненного РФ иностранными источниками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О государственном мониторинге вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям иностранными источниками".

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях совершенствования защиты национальных интересов Российской Федерации постановляю: установить, что органы прокуратуры Российской Федерации (...) организуют и осуществляют сбор, проверку, учет и систематизацию сведений о вреде, причиненном Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральной территории "Сириус", муниципальным образованиям, жизни и здоровью физических лиц и их имуществу, имуществу организаций (за исключением вреда, причиненного в связи с введением ограничительных мер в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских организаций) иностранными источниками государствами и территориями, определяемыми правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", и действующими в их интересах органами, физическими лицами и организациями, в отношении которых имеются сведения об их причастности к причинению такого вреда", - говорится в указе.

Согласно документу, Генпрокуратуре РФ необходимо в месячный срок, в частности, организовать ведение регистра сведений об указанном вреде и определить состав таких сведений.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что считает удачным разговор с Путиным

Трамп заявил, что считает удачным разговор с Путиным

Что произошло за день: понедельник, 19 мая

Мигрантам в Москве и области предложат вставать на учет в специальном мобильном приложении

Военная операция на Украине

Президент РФ заявил о готовности РФ работать над меморандумом о мирном соглашении с Украиной

Президент РФ заявил о готовности РФ работать над меморандумом о мирном соглашении с Украиной
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Киев должен найти те компромиссы, которые устроят все стороны

Телефонный разговор Путина и Трампа начался

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

В Минюсте анонсировали поправки, ужесточающие уголовное наказание для иноагентов

Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года вырос на 30% и достиг 64 млрд руб.

Ущерб от киберпреступлений в РФ с начала года вырос на 30% и достиг 64 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6392 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2261 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });