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В Совете судей создана группа по внедрению ИИ в работу судов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Совета судей РФ Виктор Момотов сообщил, что в апреле текущего года создана рабочая группа, которая займется вопросами использования искусственного интеллекта в судебной системе.

"Отчасти нивелировать тенденции высокой загруженности судебной системы и неукомплектованности аппаратов судов можно за счет внедрения в судебную деятельность технологий искусственного интеллекта. В некоторых судах уже сегодня накоплен передовой опыт использования таких технологий", - сказал Момотов во вторник на пленарном заседании Совета.

По его словам, в апреле по решению президиума Совета судей РФ была создана рабочая группа, "основной целью которой является анализ этого опыта и масштабирование наиболее удачных разработок на всю страну".

В рабочую группу вошли представители Верховного суда РФ, представители Совета судей РФ, Высшей квалификационной коллегии судей РФ, Судебного департамента, представители медиа-сообщества. В дальнейшем, отметил Момотов, к заседаниям рабочей группы будет привлечён более широкий круг экспертов, включая представителей научного сообщества.

"На первом этапе участниками рабочей группы был изучен опыт различных судов и подготовлена аналитическая справка по результатам обобщения практики применения технологий искусственного интеллекта судами общей юрисдикции и предложений по их использованию", - сообщил глава Совета.

По его оценке, 35% судов и советов судей заявили об использовании технологий искусственного интеллекта в судопроизводстве.

"Технологии искусственного интеллекта наиболее активно используются в судах Москвы и Московской области. В судах Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Владимирской области и Иркутской области используют искусственный интеллект для распознавания человеческой речи и перевода ее в текстовый формат при составлении протоколов судебных заседаний", - рассказал Момотов.

Он добавил, что помимо использования элементов искусственного интеллекта в судопроизводстве, IT-технологии необходимы для того, чтобы сформировать единое информационное пространство федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей. "Сегодня судебная система в своей основной массе использует информационные системы, которые являются морально устаревшими и, более того, технически и технологически несовместимыми", - сказал он.

Совет судей Виктор Момотов
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