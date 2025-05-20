Глава Совета судей РФ заявил о низком уровне оплаты труда и кадровом дефиците

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Совета судей Виктор Момотов считает, что уровень оплаты труда судей неконкурентный и приводит к острому кадровому дефициту.

"Продолжает увеличиваться служебная нагрузка судей и работников аппаратов судов. При этом такое увеличение происходит в условиях отсутствия значимого повышения оплаты труда судей на протяжении последних девяти лет и отсутствия увеличения штатной численности судей и работников аппаратов судов", - сказал Момотов на пленарном заседании Совета во вторник.

Он отметил, что люди, которые поступили в вузы в рамках целевого обучения по направлению от судов или региональных управлений Судебного департамента, получают образование за государственные деньги, а потом не выполняют свои обязательства по договору и не возвращаются в судебную систему для работы.

"В связи с этим необходимо предусмотреть юридическое и материальное обеспечение исполнения этих обязательств. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета судей РФ с представителями Российского государственного университета правосудия", - сказал он.

По словам Молотова, еще одним способом преодоления кадрового дефицита, характерного для судебной системы, может стать профориентационная работа в школах и университетах.