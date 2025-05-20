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Чемезов сообщил о новых оружейных контрактах РФ на сумму $7 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" в текущем году заключил с иностранными партнерами новые контракты на сумму $7 млрд, портфель заказов превысил показатель в $60 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный показатель за 25 лет работы "Рособоронэкспорта". Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около 7 млрд долларов и поставил продукцию военного назначения более чем в 15 стран", - говорится в комментарии Чемезова, опубликованном госкорпорацией во вторник.

"Свыше 50% портфеля заказов - техника для военно-воздушных сил. Кроме того, в поставляемой номенклатуре - изделия всех видов и родов войск", - отметил Чемезов.


Рособоронэкспорт Сергей Чемезов Ростех
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