Принят закон о распространении "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который предусматривает распространение на операции с цифровыми рублями требований федерального закона №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документ (№576830-8) был внесен в парламент в марте прошлого года группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В октябре 2024 года Госдума приняла его в первом чтении.

Согласно закону, основные функции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на платформе цифрового рубля будут выполнять банки и ЦБ, а не только Банк России, как предполагала первоначальная версия документа.

ЦБ при приеме на обслуживание пользователей платформы (физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) будет обязан оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом данных от банков, и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска: низкой, средней и высокой. Банк России будет обязан расторгнуть договор счета цифрового рубля с клиентом, которому присвоен высокий уровень риска.

Регулятор будет обязан замораживать (блокировать) цифровые рубли на счетах организаций или физических лиц, если имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также если они были включены в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. ЦБ также должен будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю, в том числе об операциях на сумму равную и выше 1 млн рублей.

Участники платформы (банки) должны будут передавать ЦБ информацию, полученную в ходе идентификации пользователя платформы цифрового рубля, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. А также данные об оценке уровня рисков совершения пользователем платформы подозрительных операций и об изменении группы уровня риска.

Банки также должны будут отказывать в доступе к платформе цифрового рубля для заключения договора о счете клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), которые отнесены Банком России к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, а также клиентам, являющимся блокируемыми лицами в соответствии с законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (№281-ФЗ).

Клиенты, получившие отказ на проведение операции с цифровыми рублями, смогут предоставить оператору платформы заявление об отсутствии оснований для такого решения. Регулятор обязан будет рассмотреть такое заявление и в срок не позднее семи рабочих дней сообщить пользователю об устранении оснований для отказа в операциях, либо о невозможности их устранения на основании предоставленных клиентом сведений. В случае получения отказа ЦБ, клиенты смогут обжаловать решение в межведомственной комиссии.

Согласно документу, контроль выполнения Банком России функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения будет осуществляться главным аудитором Банка России. Главный аудитор ЦБ и служба главного аудитора ЦБ в своей профессиональной деятельности являются независимыми от структурных подразделений Банка России, сказано в законе.

Также документом вводится обязанность Банка России ежегодно представлять на рассмотрение Национального финансового совета отчет о выполнении им функций в ПОД/ФТ.

Закон вступит в силу в июне текущего года за исключением некоторых положений, для которых установлены другие сроки вступления их в силу.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее. Точные даты регулятор объявит в конце текущего года.