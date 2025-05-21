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Сенаторы одобрили распространение "антиотмывочных" мер на операции с цифровыми рублями

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает распространение на операции с цифровыми рублями требований Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Согласно закону, основные функции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на платформе цифрового рубля будут выполнять банки и ЦБ, а не только Банк России, как предполагала первоначальная версия документа.

ЦБ при приеме на обслуживание пользователей платформы (физических лиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей) будет обязан оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций, в том числе с учетом данных от банков, и относить каждого пользователя платформы, кроме кредитных организаций, к одной из трех групп риска: низкой, средней или высокой. Банк России будет обязан расторгнуть договор счета цифрового рубля с клиентом, которому присвоен высокий уровень риска.

Регулятор будет обязан замораживать (блокировать) цифровые рубли на счетах организаций или физических лиц, если имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также если они были включены в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. ЦБ также должен будет информировать Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю, в том числе об операциях на сумму равную и выше 1 млн рублей.

Участники платформы (банки) должны будут передавать ЦБ информацию, полученную в ходе идентификации пользователя платформы цифрового рубля, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. А также данные об оценке уровня рисков совершения пользователем платформы подозрительных операций и об изменении группы уровня риска.

Банки также должны будут отказывать в доступе к платформе цифрового рубля для заключения договора о счете клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые отнесены Банком России к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, а также клиентам, являющимся блокируемыми лицами в соответствии с законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" (№ 281-ФЗ).

Документом вводится обязанность Банка России ежегодно представлять на рассмотрение Национального финансового совета отчет о выполнении им функций в ПОД/ФТ.

Закон вступит в силу в июне текущего года за исключением некоторых положений, для которых установлены другие сроки вступления их в силу.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее. Точные даты регулятор объявит в конце текущего года.

Банк России Росфинмониторинг Эльвира Набиуллина Совет Федерации
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